Бюджет Полтавщини збільшується на понад пів мільярда гривень — Пронін

Область отримає кошти у межах субвенцій із держбюджету, співпраці з громадами й міжнародними донорськими установами
Бюджет Полтавщини збільшується на понад пів мільярда гривень. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Область отримає кошти у межах субвенцій із держбюджету, співпраці з громадами й міжнародними донорськими установами:
- 518 млн грн — на реконструкції й капремонти закладів освіти й медицини. Це субвенції з держбюджету в межах Програми з відновлення України й Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та громад;
- 45 млн грн на ремонт й утримання автодоріг спрямовують органи місцевого самоврядування;
- 3,3 млн грн Лубенська і Градизька нададуть «Полтававодоканалу» і «Лубнитеплоенерго». Першому підприємству — на вузли обліку води на свердловинах, другому — для оплати енергоносіїв;
- 300 тис. грн для забезпечення витрат на гаряче харчування школярів 1-4 класів надійдуть від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
— Цільове, ефективне та прозоре використання коштів — наш спільний обов’язок. Працюємо над розвитком Полтавщини разом, — зазначив Філіп Пронін.
Нагадаємо, що в грудні визначили бюджет Полтавщини на 2024 рік.
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