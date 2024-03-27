На Полтавщині поліціянти винесли хворого чоловіка із задимленого подвір'я

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 69

Ввечері, 25 березня, у селі Степанівка Полтавської області сталася пожежа у приватному житловому будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Через захворювання 55-річному мешканцю будинку було важко ходити, тож він зміг вийти лише з будинку та залишався на подвір'ї.

Поліціянти винесли чоловіка з двору.

Як повідомив начальник територіального підрозділу поліції Віктор Гончарук, чоловіка з симптомами отруєння чадним газом госпіталізували каретою швидкої допомоги.

Наразі фахівці встановлюють причину загоряння.

Нагадаємо, що вчора на Кременчуччині після пожежі у будинку знайшли мертвого чоловіка.