У Кременчуці невідомий стріляв з пневматичного пістолета по деревах (уточнено)

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 276

Сьогодні, 25 квітня, у Кременчуці патрульні зупинили агресивного чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За словами правоохоронців, патрульних викликали місцеві мешканці. Затримали хулігана на проспекті Свободи. Інспектори провели поверхневу перевірку затриманого та виявили при ньому пневматичний пістолет.

45-річний кременчужанин не заперечував своїх хуліганських дій і пояснив патрульним, що вистрілив двічі з пістолета у дерево для того, щоб перевірити справність пістолета.

Для з’ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, учора у Кременчуці патрульні зупинили чоловіка, який розгулював вулицею з арбалетом.