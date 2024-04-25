Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці невідомий стріляв з пневматичного пістолета по деревах (уточнено)

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 276

 

Викликали правоохоронців небайдужі містяни

*фото ілюстративне

Сьогодні, 25 квітня, у Кременчуці патрульні зупинили агресивного чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За словами правоохоронців, патрульних викликали місцеві мешканці. Затримали хулігана на проспекті Свободи. Інспектори провели поверхневу перевірку затриманого та виявили при ньому пневматичний пістолет.

 

45-річний кременчужанин не заперечував своїх хуліганських дій і пояснив патрульним, що вистрілив двічі з пістолета у дерево для того, щоб перевірити справність пістолета.

Для з’ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, учора у Кременчуці патрульні зупинили чоловіка, який розгулював вулицею з арбалетом.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук хуліган пневматика пістолет патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх