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«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Бібік

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 925

 

Останній бій військовий прийняв на Луганщині

«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Олександр Бібік. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

До лав Збройних сил України військовий приєднався 30 червня 2022 року. Останній бій прийняв 17 квітня 2024 року поблизу села Сергіївка Сватівського району на Луганщині.

У полеглого воїна залишилися мати, сестра та син.

Прощання та поховання Олександра Бібіка відбудуться завтра, 26 квітня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Прощання поховання війна воїни світла військовий загиблий
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