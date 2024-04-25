«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Бібік

«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Олександр Бібік. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
До лав Збройних сил України військовий приєднався 30 червня 2022 року. Останній бій прийняв 17 квітня 2024 року поблизу села Сергіївка Сватівського району на Луганщині.
У полеглого воїна залишилися мати, сестра та син.
Прощання та поховання Олександра Бібіка відбудуться завтра, 26 квітня:
11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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