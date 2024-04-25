«На щиті» до Кременчука повернувся військовий Олександр Бібік

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 925

«На щиті» до Кременчука повернувся військовослужбовець Олександр Бібік. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

До лав Збройних сил України військовий приєднався 30 червня 2022 року. Останній бій прийняв 17 квітня 2024 року поблизу села Сергіївка Сватівського району на Луганщині.

У полеглого воїна залишилися мати, сестра та син.

Прощання та поховання Олександра Бібіка відбудуться завтра, 26 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.



