Найближчими днями на Кременчуччині водою може частково затопити дачні ділянки та садові кооперативи

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У Полтавському гідрометцентрі оголосили І рівень небезпеки — жовтий

На 25 та 26 квітня у Полтавському обласному гідрометцентрі попереджають про можливе затоплення дачних ділянок та садових кооперативів на Кременчуччині.

Цими днями відбуватиметься пропуск весняного водопілля через каскад Дніпровських водосховищ, тому на Дніпрі, Кам’янському водосховищі та пригирловій ділянці річки Псел може спостерігатися затоплення заплави та понижених прирічкових територій, у тому числі й приватних дворів.

Внаслідок цього метеорологи оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, цього тижня в Українському гідрометцентрі попереджали про збільшення рівня води у Дніпрі внаслідок прогнозованих дощів.