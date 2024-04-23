У річках Полтавщини спостерігається підйом рівня води: на скільки та які наслідки

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 570

Збільшення води у річках пов'язане із дощами, що були минулого тижня та прогнозуються на цьому тижні

У річках Полтавщини спостерігається збільшення рівня води. Про це повідомляють у пресслужбі Українського гідрометцентру.

23 квітня внаслідок ймовірних значних дощів у суббасейні Середнього Дніпра в межах Кременчуцького району на Полтавщині очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м.

Проте в Укргідрометцентрі стверджують, що таке збільшення рівня води негативних наслідків за собою не нестиме.

Водночас початкове затоплення заплав може бути у Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Також метеорологи попереджають, що в місцях випадіння інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого стоку.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуцькій райвійськадміністрації відзвітували, що рівень води у Дніпрі знаходиться у межах норми і загрози підтоплення немає.