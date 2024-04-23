Чинного міністра НАБУ викрило на заволодінні державною землею

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на суму 291 млн грн. Чиновник намагався заволодіти землею ще на 190 млн грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.
Як зазначають в антикорупційному бюро, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру.
Учасники оборудки протягом 2017-2021 років заволоділи 1 тисячею 250 земельними ділянками, загальною площею 2 тисячі 493 га. У НАБУ назвали суму збагачення зловмисників, вона склала понад 291 млн грн.
Повідомлення про підозру отримав чинний міністр, двоє кураторів органів Держгеокадастру та особи, які сприяли вчиненню злочину.
Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.
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