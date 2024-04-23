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Чинного міністра НАБУ викрило на заволодінні державною землею

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 239

 

Топчиновник заволодів землею на суму 291 млн грн та намагався отримати землі ще на 190 млн грн

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на суму 291 млн грн. Чиновник намагався заволодіти землею ще на 190 млн грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ.

Як зазначають в антикорупційному бюро, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру.

 

«Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання», — передає пресслужба НАБУ.

Учасники оборудки протягом 2017-2021 років заволоділи 1 тисячею 250 земельними ділянками, загальною площею 2 тисячі 493 га. У НАБУ назвали суму збагачення зловмисників, вона склала понад 291 млн грн.

 

«Вони (учасники схеми — ред.) також здійснили спробу заволодіти 3 тисячами 282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт», — повідомляють у НАБУ.

Повідомлення про підозру отримав чинний міністр, двоє кураторів органів Держгеокадастру та особи, які сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: НАБУ розкрадання земля чиновники злочинна схема
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