Кременчуцького краєзнавця Євгена Бергера хочуть відзначити почесним знаком «За заслуги перед містом»

Почесним знаком «За заслуги перед містом» хочуть нагородити краєзнавця Євгена Бергера. Відповідне звернення депутатки Кременчуцької міської ради Зінаїди Проценко розміщене на сайті Кременчуцької міської ради. Його мають винести на найближче пленарне засідання Кременчуцької міської ради.
Євген Дмитрович Бергер народився 2.09.1939 року у Кременчуці. Закінчив 7 класів у школі № 10 (колишня школа біля залізничного вокзалу). 8, 9, 10 класи навчався у школі № 4 — де зараз знаходиться ліцей № 4 (перше приміщення навчального закладу). Проходив службу у зенітних, а потім ракетних військах. Після служби в армії вступив до Ростовського університету на філософський факультет. Після отримання диплома повернувся до Кременчука.
Працював у школі № 6, потім у педагогічному коледжі, а за сумісництвом — у медичному коледжі, автомеханічному технікумі (60-70-ті роки), далі на загальнотехнічному факультеті ХІРЕ у Світловодську, згодом, у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського.
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