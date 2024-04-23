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Кременчуцького краєзнавця Євгена Бергера хочуть відзначити почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 411 Коментарів: 1

  

Рішення мають винести на найближчу сесію Кременчуцької міської ради

Почесним знаком «За заслуги перед містом» хочуть нагородити краєзнавця Євгена Бергера. Відповідне звернення депутатки Кременчуцької міської ради Зінаїди Проценко розміщене на сайті Кременчуцької міської ради. Його мають винести на найближче пленарне засідання Кременчуцької міської ради.

Євген Дмитрович Бергер народився 2.09.1939 року у Кременчуці. Закінчив 7 класів у школі № 10 (колишня школа біля залізничного вокзалу). 8, 9, 10 класи навчався у школі № 4 — де зараз знаходиться ліцей № 4 (перше приміщення навчального закладу). Проходив службу у зенітних, а потім ракетних військах. Після служби в армії вступив до Ростовського університету на філософський факультет. Після отримання диплома повернувся до Кременчука.

Працював у школі № 6, потім у педагогічному коледжі, а за сумісництвом — у медичному коледжі, автомеханічному технікумі (60-70-ті роки), далі на загальнотехнічному факультеті ХІРЕ у Світловодську, згодом, у Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського.

—  Пан Євген є відомим у місті та за його межами знавцем історії нашого регіону, постійно проводить пішохідні екскурсії для мешканців та гостей міста. Він є активним пропагандистом історії Кременчука, видатних особистостей та визначних місць пов’язаних з нашим містом. Його внесок у популяризацію історії нашого міста та виховання патріотизму серед населення неоціненний. Він створює подію та історичний екскурс у минуле скрізь, де знаходиться, — йдеться у поданні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: За заслуги перед містом Євген Бергер
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Коментарі: 1

1 178
evil:
Сьогодні, 11:13

Чи не вперше достойну людину представили, яка дійсно своєю працею заслужила звання. 


1 0

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