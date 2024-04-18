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Рівень води у Дніпрі в межах норми і загрози підтоплення немає — Кременчуцька РВА (доповнено)

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 150

 

За даними Укргідроенерго цього року паводок буде меншим, ніж торік

У Кременчуці очікують приходу паводкових вод. Проте, цього року їх рівень буде значно меншим, ніж торік, а тому загрози підтоплення немає. Про такий прогноз Укргідроенерго щодо паводка на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Рівень води у Дніпрі зараз в межах норми. Очікуємо паводкових вод, але загрози підтоплення, як минулого року, немає, — пояснив Олег Лєднік.

Фото, зроблене на намитому пляжі зранку 18 квітня:

 

Нагадаємо, що паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня. А торішній паводок був найбільшим за 7 років.

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На Кременчуччині рівень води Дніпра відповідає нормі — Олег Лєднік

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: архів Телеграфа Фото: кременчужанка Євгенія
Теги: Кременчуцька РВА паводок Дніпро підтоплення
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