Рівень води у Дніпрі в межах норми і загрози підтоплення немає — Кременчуцька РВА (доповнено)

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 150

За даними Укргідроенерго цього року паводок буде меншим, ніж торік

У Кременчуці очікують приходу паводкових вод. Проте, цього року їх рівень буде значно меншим, ніж торік, а тому загрози підтоплення немає. Про такий прогноз Укргідроенерго щодо паводка на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Рівень води у Дніпрі зараз в межах норми. Очікуємо паводкових вод, але загрози підтоплення, як минулого року, немає, — пояснив Олег Лєднік.

Фото, зроблене на намитому пляжі зранку 18 квітня:

Нагадаємо, що паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня. А торішній паводок був найбільшим за 7 років.