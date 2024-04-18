У Кременчуці очікують приходу паводкових вод. Проте, цього року їх рівень буде значно меншим, ніж торік, а тому загрози підтоплення немає. Про такий прогноз Укргідроенерго щодо паводка на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Фото, зроблене на намитому пляжі зранку 18 квітня:
Нагадаємо, що паводок очікували у Кременчуці ще 8 березня. А торішній паводок був найбільшим за 7 років.
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