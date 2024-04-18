У Кременчуці до центру збору гуманітарної допомоги для жителів Харкова передали два генератора

Російські окупанти обстрілюють Харків безперервно, вбиваючи людей та знищуючи цивільну інфраструктуру. Місцева військова адміністрація звернулася до сусідніх областей за допомогою.
Про це 18 квітня на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він повідомив, що вчора до центру збору гуманітарної допомоги вже принесли два генератори. Серед необхідних речей — заряджені павербанки, генератори, екофлоу. Сьогодні питання надання допомоги обговорять з керівниками територіальних громад району.
Нагадаємо, центр збору гуманітарної допомоги для Харкова у Кременчуці відкрили у приміщенні РВА — вулиця Соборна, 14/23.
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