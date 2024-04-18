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У Кременчуці до центру збору гуманітарної допомоги для жителів Харкова передали два генератора

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 140

 

До збору допомоги мають приєднатися територіальні громади та жителі району

Російські окупанти обстрілюють Харків безперервно, вбиваючи людей та знищуючи цивільну інфраструктуру. Місцева військова адміністрація звернулася до сусідніх областей за допомогою.

Про це 18 квітня на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ми створили гуманітарний штаб у приміщенні районної військової адміністрації, який працює з 8.00 до 15.00. Мета — допомогти харків’янам та забезпечити їх усім необхідним. Тож допомогу людям, постраждалим від російської агресії, можуть передавати усі охочі, — заявив Олег Лєднік.

Він повідомив, що вчора до центру збору гуманітарної допомоги вже принесли два генератори. Серед необхідних речей — заряджені павербанки, генератори, екофлоу. Сьогодні питання надання допомоги обговорять з керівниками територіальних громад району.

Нагадаємо, центр збору гуманітарної допомоги для Харкова у Кременчуці відкрили у приміщенні РВА — вулиця Соборна, 14/23.

У Кременчуці відкрили центр збору гуманітарної допомоги для Харкова
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Олег Лєднік гуманітарна допомога Харків
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