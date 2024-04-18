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Сьогодні в області можуть вимикати світло для бізнесу та промисловості

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 211

 

Обсяг обмеження споживання електроенергії буде незначним і його застосовуватимуть рівномірно для усіх підприємств на території України

Сьогодні, 18 квітня, по всій території України з 8.00 до 22.00 можуть застосувати графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових підприємств. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

 

Такі обмеження застосовуватимуть рівномірно для підприємств по усіх регіонах України. Водночас світло не вимикатимуть для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

У НЕК «Укренерго» зазначають, що дефіцит потужності в енергосистемі виник у зв’язку з похолоданням в Україні — громадяни збільшили споживання електроенергії.

Нагадаємо, що у частини кременчужан сьогодні не буде світла через планові ремонтні роботи — адреси тут.

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Де у Кременчуці 18 квітня вимикатимуть світло: перелік адрес

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго Укренерго
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