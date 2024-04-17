Де у Кременчуці 18 квітня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 18 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-23, 28, 48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-54;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 12, 22/12, 24/35;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Білецьківська, 2, 6А, 14, 22, 24, 28А;
- вул. Дорошенка, 2-8;
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
- вул. Пілотів, 46;
- проїзд Пілотів, 34А, 48;
- вул. Сагайдачного, 10, 29;
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- пр-д Григорія Петька, 3-49;
- пр-д Корабліної, 4-50;
- вул. Соломії Крушельницької, 87-109А, 133Г;
- вул. Гірська, 4, 5, 7;
- вул. Кавказька, 34/9;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А, 44;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-17;
- пр-д Лікаря Самойловича, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 17;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- туп. Самійлівський, 2, 2А, 3/6, 5, 6;
- вул. Тіниста, 1/5-19;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- проїзди 1-4 Індустріальний;
- пров. 1-6 Індустріальний;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. В. Холодної;
- вул. І. Мєчникова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. М. Чурай;
- вул. Нечуя-Левицького;
- вул. О. Древаля;
- вул. Чернігівська;
- вул. М. Татарулі;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. К. Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- пр. Великокохнівський;
- пр. Сонячний;
- туп. Сонячний.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- с. Потоки;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.
З 6.00 до 18.00
- вул. Миру, 13-37;
- пров. 1-й Весняний, 3-13;
- пров. 2-й Індустріальний, 2-13;
- вул. Бригадна, 41-68/39;
- пров. Бригадний, 7/2;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- пр. Весняний, 7-12;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- пров. Олексія Бутовського, 4-51;
- пров. Пирогова, 1/13-8;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Комишанська;
- вул. Кропивницького;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Грушевського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. Полковника Оксанченнка;
- просп. Полтавський;
- вул. Размислова;
- вул. Ракетна;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Сосновська.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 279, 281;
- вул. Горліса-Горського, 3А, 3Б, 8;
- с. Мала Кохнівка.
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