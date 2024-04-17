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Надзвичайні новини, Полтавщина

Підпільна заправка на Лубенщині: чоловік скуповував оптом, а потім продавав підакцизне пальне

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 255

 

Чоловікові загрожує штраф з конфіскацією незаконного майна

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили у Лубенському районі на Полтавщині підпільну заправку. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідчі виявили 44-річного місцевого мешканця, який скуповував оптом бензин А-95 та дизпаливо, зберігав пальне на нелегальній заправці без відповідних ліцензій і дозволів, а потім продавав це пальне без фіскальних чеків.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у підприємця-нелегала пальне загальною вартістю на понад 212 тисяч гривень.

Фахівці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) Кримінального Кодексу України. Усі матеріали провадження направили до суду.

Обвинуваченому загрожує штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, нещодавно фахівці БЕБ викрили мешканку Кременчуччини, яка займалася незаконним виготовленням та продажем тютюну.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: пальне торгівля акцизний податок заправка БЕБ
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