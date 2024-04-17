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Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік кинув гранату у поле біля свого двору

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 472 Коментарів: 1

Ніхто не постраждав

13 квітня близько 14.00 жителька села Полузір’я Полтавської громади почула звук вибуху неподалік села та звернулася до поліції. На місце події прибули слідчі та вибухотехніки.

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив, що 34-річний місцевий мешканець кинув гранату у поле біля свого двору. Ніхто не постраждав. Фігуранту готують повідомлення про підозру та обирають запобіжний захід.

 

Поліція під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, що передбачає від 3 до 7 років ув'язнення.

 

Слідчі працюють над встановленням джерела походження гранати та мети її зберігання.

Нагадаємо, що у селі Бірки Миргородського району під час сварки один чоловік кинув гранату в іншого.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната
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Коментарі: 1

903
Andron777:
Сьогодні, 20:17

Краще б цей недумок по каZапах на фронті гранати кидав.


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