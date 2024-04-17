На Полтавщині продовжує діяти заборона руху суден на Дніпрі та його притоках

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В окремих випадках можна отримати дозвіл на рух річкою

На Полтавщині продовжує діяти заборона на рух акваторією Дніпра та його притоками. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Діє ця заборона на період воєнного стану для усіх суден.

Водночас отримати дозвіл на рух річкою у світлий час доби можна. Механізм його отримання визначений спільними наказами Полтавської обласної військової адміністрації з оперативно-тактичним угрупованням «Сіверськ» та оперативним угрупованням військ «Харків».

Для отримання такого дозволу судновласнику необхідно звернутися до Полтавської ОВА із відповідною заявою.

Із початку дії воєнного стану область видала 34 дозволи власникам 92 суден для проведення господарської діяльності на Дніпрі.

Нагадаємо, восени минулого року лише за один день правоохоронці затримали на Дніпрі 10 порушників навігації.



