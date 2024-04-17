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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Володимиром Гуньком

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 840

 

Вічна шана захиснику України

Сьогодні, 17 квітня, у Горішніх Плавнях попрощалися із захисником України молодшим сержантом ЗСУ Володимиром Гуньком. Військового поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Володимир Валерійович Гунько народився 3 березня 1977 року в місті Дніпрорудному Запорізької області. Після закінчення 9 класів місцевої школи продовжив навчання у професійно-технічному училищі № 26, де отримав професію електрозварювальника. У 1995-1996 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Після працював на промислових підприємствах Дніпрорудного, Борисполя, Севастополя. З 2014 року працював на підприємствах Горішніх Плавнів.

17 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. У травні 2023 року отримав важке поранення, довгий час лікувався в госпіталі, потім проходив реабілітацію. 13 квітня 2024 року молодший сержант Збройних Сил України Гунько Володимир Валерійович відійшов у вічність у місті Горішні Плавні. 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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