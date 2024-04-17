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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Кременчуцьку станцію екстреної медичної допомоги більше не очолюватиме Ігор Дубницький

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 1 504

 

Його посаду директора скоротили

Кременчуцьку станцію екстреної медичної допомоги більше не очолюватиме Ігор Дубницький. Цю інформацію підтвердив «Кременчуцькому Телеграфові» особисто пан Дубницький.

На запитання, з якої причини Ігор Дубницький більше не керуватиме станцією, він відповів, що скоротили його посаду директора. І зараз він відпрацьовує останні дні.

Загалом на станції Ігор Дубницький пропрацював 27 років. Він обіймав посаду головного лікаря.

За словами пана Дубницького, тепер на Кременчуцькій станції екстреної медичної допомоги введуть нову посаду — начальник — замість директора. Але хто саме надалі очолить підприємство, йому невідомо.

Нагадаємо, у січні 2024 року «Кременчуцький ТелеграфЪ» брав інтерв’ю в Ігоря Дубницького. Він розповідав, що на станції «швидкої» у Кременчуці вже 12 років дуже бракує лікарів. Прочитати повне інтерв’ю можна за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Станція екстреної медичної допомоги директор скорочення
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