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Стало відомо, коли набуде чинності закон про мобілізацію

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 19

 

Закон про мобілізацію опублікували в офіційній газеті Верховної ради

Учора, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Сьогодні, 17 квітня документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».

Виходячи з п. 1 перехідних положень, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» набуває чинності через місяць з наступного дня після опублікування, тобто з 18 травня, пише Укрінформ.

Основні положення закону досліджувало Суспільне:

  • Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.

  • Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, — мають пройти повторний медогляд.

  • Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військовий вишкіл на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.

  • Військовозобов’язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.

  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.

  • Військовозобовʼязаним обмежать консульські послуги за кордоном, допоки вони не оновлять свої дані. Також тим, хто ухиляється від військової служби, обмежать право керувати авто.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини говорить, що профільний комітет врахував майже всі його принципові зауваження стосовно законопроєкту та називає законопроєкт «найкращим варіантом, на який ми могли сподіватися». Також нагадаємо, що Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-чоловіків.

Аналітики пояснили хто матиме право на відстрочку та «бронювання»

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Слово і діло
Теги: Кременчук Полтавщина закон про мобілізацію війна
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