Стало відомо, коли набуде чинності закон про мобілізацію

Учора, 16 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Сьогодні, 17 квітня документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».

Виходячи з п. 1 перехідних положень, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» набуває чинності через місяць з наступного дня після опублікування, тобто з 18 травня, пише Укрінформ.

Залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби.

Визнані обмежено придатними повинні пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав II чи III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, — мають пройти повторний медогляд.

Скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військовий вишкіл на пʼять місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року.

Військовозобов’язані повинні носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану та оновити свої дані в електронному кабінеті, ЦНАПі чи ТЦК.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці.