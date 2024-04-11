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Надзвичайні новини

На Миргородщині під час сварки один чоловік кинув гранату в іншого

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 411

Одного чоловіка затримали, а іншого — госпіталізували

10 квітня близько 23.00 у селі Бірки Миргородського району між місцевими мешканцями виник конфлікт, під час якого 41-річний чоловік кинув в іншого гранату. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами Олександра Сахна, начальника відділення №3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції, коли правоохоронці прибули, підозрюваний кинув гранату в 44-річного знайомого, який отримав поранення та був невідкладно госпіталізований.

Фігуранта затримали. Слідчі розпочали досудове розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу (ч.2 ст.15, ч.2 п.5 ст.115, ч.1 ст.263 ККУ), включно з незаконним поводженням зі зброєю і закінченим замахом на умисне вбивство, що може призвести до довічного позбавлення волі або до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у березні 33-річний житель Зіньківської громади прийшов до кафе в Диканьці із гранатою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната
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