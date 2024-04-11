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«Укрзалізниця» запустила функцію моніторингу квитків з автовикупом для всіх користувачів

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 104

 

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень

«Укрзалізниця» запустила функція моніторингу квитків з можливістю автовикупу, яка успішно пройшла тестування. Тепер вона доступна для всіх користувачів мобільного застосунку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

  • Моніторинг конкретного поїзда: дозволяє відстежувати наявність конкретних місць.
  • Моніторинг напрямку: дозволяє відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами.

У випадку моніторингу конкретного поїзда можна активувати функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно:

  • Внести дані пасажирів.
  • Оплатити замовлення.

При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів з картки. Якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти автоматично повернуться на картку.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, надійде пуш-сповіщення у мобільному застосунку. Якщо активована функція автовикупу, надійде пуш-сповіщення про те, що квитки вже викуплені.

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» спільно з UNICEF планує до кінця року реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Також компанія запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця квитки
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