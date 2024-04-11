«Укрзалізниця» запустила функцію моніторингу квитків з автовикупом для всіх користувачів

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Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень

«Укрзалізниця» запустила функція моніторингу квитків з можливістю автовикупу, яка успішно пройшла тестування. Тепер вона доступна для всіх користувачів мобільного застосунку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

Моніторинг конкретного поїзда: дозволяє відстежувати наявність конкретних місць.

дозволяє відстежувати наявність конкретних місць. Моніторинг напрямку: дозволяє відстежувати появу в продажу поїздів між обраними містами.

У випадку моніторингу конкретного поїзда можна активувати функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно:

Внести дані пасажирів.

Оплатити замовлення.