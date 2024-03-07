Укрзалізниця тестує моніторинг квитків з можливістю автовикупу в застосунку

Для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступні кілька варіантів моніторингу
Укрзалізниця запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відтепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.
Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.
Завантажити тестовий застосунок можна за цими посиланнями:
Якщо під час тестування щось пішло не так, одразу повідомте про це до Укрзалізниці через «Зворотний звʼязок» в застосунку. Обирайте тему «Відстежування вільних місць» — це дозволить Укрзалізниці консолідувати всі зауваження та відповідати швидше.
Нагадаємо, що нещодавно «Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Відтепер, аби оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн вже закрите або недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Для цього «Укрзалізниця» цифрувала процес, тож достатньо оформити електронну версію заяви.
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