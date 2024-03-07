Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші, Соціальний захист

Ветеранський бізнес: стартував прийом заявок на програму фінансування власної справи

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 125

 

Ветерани та їхні родини можуть отримати на відкриття чи розвиток бізнесу від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень

З 6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу». Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи ветерани та їхні родини можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Приймання заявок триватиме до 18 березня 2024 року.

Детальніше про умови та покрокова інструкція — на сайті Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

У відомстві зазначили, що запитання чи уточнення щодо поданого аплікаційного пакета треба надсилати на пошту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua з обов’язковим зазначенням теми листа «Конкурс проєктів «Варто почати власну справу» та номеру заявки.

  

У лютому «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповів про досвід ветерана з Кременчука Дмитра Брильова, який скористався такою ж програмою та відкрив за державний кошт свою справу – шиномонтажну майстерню. За його словами, зробити це було досить просто.  За інформацією Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості цією програмою скористалося вже 6 кременчужан.

ПО ТЕМІ:

«Це було дуже просто», — ветеран війни отримав грант від держави та відкрив бізнес у Кременчуці

Від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень: як ветеранам війни отримати фінансування власної справи 

Нові гранти для ветеранів на створення чи розвиток бізнесу: як кременчужанам їх отримати

Ветерани та члени їхніх сімей отримали 16 млн гривень на створення бізнесу

Учасники бойових дій та члени їхніх родин можуть отримати гранти на розвиток власної справи

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани грант ветеранська програма бізнес кредит
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх