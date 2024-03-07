Ветеранський бізнес: стартував прийом заявок на програму фінансування власної справи

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 125

Ветерани та їхні родини можуть отримати на відкриття чи розвиток бізнесу від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень

З 6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу «Варто почати власну справу». Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи ветерани та їхні родини можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Приймання заявок триватиме до 18 березня 2024 року.

Детальніше про умови та покрокова інструкція — на сайті Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

У відомстві зазначили, що запитання чи уточнення щодо поданого аплікаційного пакета треба надсилати на пошту uvfprojects@veteranfund.mva.gov.ua з обов’язковим зазначенням теми листа «Конкурс проєктів «Варто почати власну справу» та номеру заявки.

У лютому «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповів про досвід ветерана з Кременчука Дмитра Брильова, який скористався такою ж програмою та відкрив за державний кошт свою справу – шиномонтажну майстерню. За його словами, зробити це було досить просто. За інформацією Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості цією програмою скористалося вже 6 кременчужан.