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Ferrexpo продовжує співпрацю з Пришибською ОТГ: Єристівський ГЗК підписав новий договір співпраці

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 127 Новини компаній

Співпраця Єристівського ГЗК з Пришибською громадою триває понад 15 років поспіль

22 лютого Тарас Зінченко, в. о. генерального директора Єристівського ГЗК, який входить до складу Ferrexpo, підписав договір про продовження партнерства з Пришибською ОТГ, який передбачає реалізацію спільних проєктів та допомогу в фінансуванні заходів, покликаних забезпечити розвиток громади та її жителів.

«Соціально відповідальна компанія Ferrexpo завжди підтримувала громади, на території яких розташовані її підприємства, і продовжує це робити попри складні часи. Для Єристівського ГЗК турбота про Пришибську ОТГ — одне з ключових завдань, яке виконуватимемо й надалі. Сподіваємося, що після Перемоги наша допомога громадам буде ще більш вагомою», — наголосив Тарас Зінченко.

Співпраця Єристівського ГЗК з Пришибською громадою триває понад 15 років поспіль. За підтримки Ferrexpo в селах Пришиб, Єристівка й Роботівка відремонтовано 19 км водоводу, і це тільки початок проєкту, який буде реалізовано в усіх населених пунктах громади. 2024 року на це планується виділити понад 2,3 млн грн.

Подбала компанія 2019 року про реконструкцію та будівництво житлового фонду в с. Пришиб (реконструкція ресурсної кімнати, будівництво одноповерхового будинку на двох господарів, ремонт покрівлі господарського будівлі), що вартувало більш як 3 млн грн. У жовтні 2023 року коштом компанії були придбані меблі для класу безпеки у Пришибському ліцеї «Лідер», а в грудні 2023 року — дизельні генератори для Пришибського стаціонарного відділення соціальних послуг та амбулаторії сімейної медицини, а також для ліцею «Лідер».

За умовами підписаного договору надалі зусилля Єристівського ГЗК будуть спрямовані на ремонт житлових будинків у Пришибі по вул. Молодіжній (на це планується виділити 3,5 млн грн), а також на реалізацію соціально-культурних програм (на це спрямують 229 тис. грн).

Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині — Полтавським, Єристівським та Біланівським ГЗК, підтримка області, а саме Кременчуцького району — завжди в пріоритеті. На підприємствах компанії звикли дбати про співробітників, членів їхніх родин, докладаючи зусиль до розвитку області й України в цілому навіть у непрості часи.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб Ferrexpo Єристівський ГЗК
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