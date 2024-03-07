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Через зростання мінімальної зарплати українцям знову перерахують пенсії — кого це торкнеться

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 410

 

У частини пенсіонерів виплати зростуть з 2840 до 3200 грн

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. Через це у частини пенсіонерів зросте і розмір пенсії.

Підвищення зможуть очікувати пенсіонери у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2840 грн (7100 грн*40%), а з 1 квітня буде 3200 грн (8000 грн*40%).

Згідно з даними ПФУ, в Україні пенсію розміром до 4 тис. грн наразі отримують близько 5,29 млн осіб. Тож, це половина від усіх пенсіонерів. У багатьох з них пенсія у квітні збільшиться.

Нагадаємо, з 1-го березня пенсії в Україні проіндексували на 8%. Надбавку у розмірі від 100 до 1500 грн отримали близько 10 млн пенсіонерів. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також писав, як та кому можна збільшити пенсійні виплати іншим законним шляхом.

Для отримання додаткової інформації з цього приводу надаємо контакти органів ПФУ:

  • (0536) 78-08-41 — відділ обслуговування громадян № 6 (сервісний центр) для пенсіонерів Автозаводського району;
  • (0536) 78-08-87 — відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) для пенсіонерів Крюківського району;
  • Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони: 
  • (0532) 56-07-78 — сектор обслуговування військових пенсіонерів та деяких інших громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Полтавській області
  • Адреса: м. Полтава, вул. Чорновола, 2б
  • 0 800 503 753 — «гаряча лінія» Пенсійного фонду України.
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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії пенсіонери ПФУ підвищення пенсій мінімальна зарплата
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