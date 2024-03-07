Через зростання мінімальної зарплати українцям знову перерахують пенсії — кого це торкнеться

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 410

У частини пенсіонерів виплати зростуть з 2840 до 3200 грн

В Україні з 1 квітня мінімальну зарплату підвищать із 7100 до 8000 грн. Через це у частини пенсіонерів зросте і розмір пенсії.

Підвищення зможуть очікувати пенсіонери у віці від 65 років, які виконали норми щодо стажу. За законом вони мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2840 грн (7100 грн*40%), а з 1 квітня буде 3200 грн (8000 грн*40%).

Згідно з даними ПФУ, в Україні пенсію розміром до 4 тис. грн наразі отримують близько 5,29 млн осіб. Тож, це половина від усіх пенсіонерів. У багатьох з них пенсія у квітні збільшиться.

Нагадаємо, з 1-го березня пенсії в Україні проіндексували на 8%. Надбавку у розмірі від 100 до 1500 грн отримали близько 10 млн пенсіонерів.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також писав, як та кому можна збільшити пенсійні виплати іншим законним шляхом.

Для отримання додаткової інформації з цього приводу надаємо контакти органів ПФУ: