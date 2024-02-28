Пенсії проіндексують лише на 8%, але їх можна збільшити іншим шляхом – обираємо варіант

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 729

Розмір пенсії залежить від стажу роботи та розміру зарплати. Проте, є цілком законні способи, щоб змінити ці критерії для перерахування, які підходять різним категоріям пенсіонерів

В Україні з 1-го березня проіндексують пенсії на 8%, що значно менше, ніж прогнозували експерти та обіцяли урядовці. Це викликало обурення пенсіонерів попри пояснення причини такого рівня індексації низькою інфляцією та незначним зростанням зарплат за останні три роки, які враховуються при обчисленні індексації. І хоч у Мінсоцполітики зазначають, що такий розмір індексації «перекриває торішню інфляцію», яка торік склала лише 5,1%, та наголошують на тому, що під час воєнного стану уряд мав право взагалі не проводити індексацію, пенсіонери невдоволені.

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Втім, розмір пенсійних виплат можна збільшити як тим громадянам, яким вони вже призначені, так і тим, хто лише планує виходити на пенсію найближчим часом та зараз підраховує її приблизний розмір. Є цілком законні способи, як можна покращити персональні критерії для нарахування або перерахування пенсій. А це страховий стаж та розмір зарплати, з якої сплачувалися страхові внески (єдиний соціальний внесок — ЄСВ). Проте, кожний з цих способів може підходити для одних пенсіонерів й зовсім не підходити для інших. Окрім того варто прорахувати економічну доцільність використання кожного з варіантів — щоб кошти та зусилля, витрачені на його реалізацію, не були марними та принесли не «копійчане», а суттєве збільшення пенсійних виплат.

Призначення пенсії та як збільшити страховий стаж?

Головною складовою при нарахуванні пенсії є страховий стаж. Від його розміру залежить не тільки право виходу на пенсію, а й розмір пенсійних виплат.

У 2024 році на пенсію можуть вийти громадяни (як чоловіки, так і жінки):

у 60 років — зі страховим стажем не менше 31 року;

у 63 роки — зі страховим стажем від 21 до 31 року;

у 65 років — зі страховим стажем від 15 до 21 року.

Необхідний для виходу на пенсію страховий стаж щороку збільшуватиметься на 1 рік до 2028 року. І з 2028-го страховий стаж, який буде необхідний для виходу на пенсію у 60 років, становитиме не менше 35 років.

Втім, законом передбачена можливість вийти на пенсію раніше. Наприклад, якщо людина втратила роботу, знайти нову не може, а для виходу на пенсію не вистачає декількох місяців або років страхового стажу. У таких випадках його можна просто докупити.

Страховий стаж можна придбати наперед, сплачуючи ЄСВ за кожний місяць набутого наперед страхового стажу (не менш, ніж за 1 рік). Або викупити страховий стаж за попередні роки, одноразово сплативши ЄСВ за минулі періоди, під час яких особа не працювала та не була зареєстрована приватним підприємцем (без обмежень часу).

Є ще третій варіант — доплатити за минулі періоди, за які ЄСВ були сплачені, але у меншому розмірі, ніж мінімальний страховий внесок. Завдяки такій доплаті відповідні місяці будуть зараховані до страхового стажу, як повні.

Щоб придбати страховий стаж потрібно укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, звернувшись до управління Державної податкової служби або до Пенсійного фонду.

Як пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян (сервісного центру) № 7 (обслуговує Кременчук — ред.) Головного управління ПФУ в Полтавській області Валентина Шершак, докупити страховий стаж можуть лише ті особи, які ще не вийшли на пенсію.

— Пенсіонери, які вже вийшли на пенсію, згідно законодавства докупити страховий стаж вже не можуть, — пояснила вона.

Варто зазначити, що докупити страховий стаж можна лише за період з 1 січня 2004 року, коли набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».

Скільки це коштує?

Вартість докупівлі страхового стажу залежить від типу договору. Якщо купувати стаж наперед, то сума добровільного внеску за один місяць має дорівнювати (або бути більшою) за розмір мінімального страхового внеску. Станом на 1 січня 2024 року він становить 1 562 грн.

Мінімальний страховий внесок розраховується за ставкою ЄСВ (22%) від мінімальної зарплати (7 100 грн х 22% = 1562 грн). З 1 квітня мінімальна зарплата підвищується до 8000 грн, тож і розмір мінімального страхового внеску збільшиться до 1 760 грн.

При докупівлі стажу за минулі періоди він обійдеться удвічі дорожче, оскільки законом передбачена подвійна сума. Тобто зараз це 3 124 грн (1 562 грн х 2) за один місяць, а з 1-го квітня буде вже 3 520 грн (1 760 грн х 2).

Тож, перед тим, як докуповувати страховий стаж, варто порахувати скільки його не вистачає для виходу на пенсію та наскільки це може бути вигідно.

Наприклад, якщо для виходу на пенсію з 60 років не вистачає 1-го року страхового стажу, то при його придбані наперед зараз потрібно заплатити 18744 грн (1562×12), а при купівлі за минулий період — 37 488 грн.

Якщо така одноразова сплата дозволить отримувати пенсію з 60, а не 63 років, то навіть при мінімальному розмірі пенсії це рішення цілком виправдане, адже за 36 місяців пенсіонер отримає від ПФУ значно більшу суму — щонайменше 85 тис. грн.

Якщо ж не вистачає 2-3-х років страхового стажу, то тут варто рахувати чи є зиск у його придбані. Це залежить насамперед від розміру пенсії, яку очікує отримувати людина. Може бути доцільною купівля й 3-5 років страхового стажу, а може бути недоцільною й 2-х.

Розрахувати приблизний розмір своєї майбутньої пенсії можна на пенсійному калькуляторі в особистому кабінеті на сайті ПФУ на підставі даних свого страхового стажу.

За словами заступниці начальника відділу обслуговування громадян № 7 ГУ ПФУ в Полтавській області Валентини Шершак, у Кременчуці є непоодинокі випадки, коли майбутні пенсіонери купляють собі страховий стаж.

— Я зараз не можу назвати конкретні цифри, тому що це роблять як через Пенсійний фонд так і через Державну податкову службу. Проте, таким способом отримати собі пенсію раніше чи збільшити її розмір кременчужани користуються, — зазначила вона.

Чи дорівнює термін працевлаштування розміру страхового стажу?

Докупити страховий стаж можна тільки у тому випадку, якщо в цей період людина офіційно ніде не працювала, не вела підприємницької діяльності та не сплачувала страхові внески. Приватні підприємці ЄСВ сплачують за себе самостійно, тому вони точно знають, коли та скільки робили відрахувань. А за найманих працівників страхові внески сплачує роботодавець.

Якщо людина не була офіційно оформлена та отримувала зарплату у «конверті», то і страховий стаж їй не нараховувався. Проте, навіть за офіційного працевлаштування варто поцікавитись, чи із всієї суми вашої зарплати сплачується внесок. Адже від цього залежатиме розмір майбутньої пенсії.

Проконтролювати сплату страхових внесків можна за допомогою довідки ОК-5 через застосунок «Дія», або ж звернувшись до Пенсійного фонду України. Для цього не обов’язково йти до сервісного центру — перевірити це можна через особистий електронний кабінет на вебпорталі ПФУ.

У довідці ОК-5 відображаються суми заробітку для нарахування пенсії, кількість страхового стажу та сплата страхових внесків.

Коли страховий стаж зараховується тим, хто не працює?

У деяких випадках громадянам можуть зарахувати до страхового стажу періоди, коли вони не працювали. У ПФУ називають три умови, за яких це можливо.

Вони передбачені Законом України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Перша — коли людина доглядає за недужим родичем, або родичем похилого віку.

Йдеться про догляд за людиною, яка потребує стороннього догляду за нормами закону та медичними показниками. Наприклад, особу з інвалідністю I групи.

Але при цьому вимагається дотримання додаткових умов:

людина, яка доглядає, має бути працездатною (не пенсійного віку та не мати групи інвалідності);

у період догляду людина має ніде не працювати та не перебувати на обліку у центрі зайнятості з отриманням допомоги по безробіттю;

потрібно офіційно оформити догляд в органах соцзахисту населення та отримувати за це допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до чинного законодавства.

Згідно зі статтею 11 Закону № 1058-IV така людина у період догляду вважається застрахованою особою, а страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, який виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

— У разі догляду за родичем, який цього потребує, потрібно обов’язково отримувати допомогу за це від органу соцзахисту. Тоді час отримання такої допомоги буде враховуватися як страховий стаж, — пояснила Валентини Шершак.

Вона також зазначила, що до страхового стажу зараховується період, коли людина перебувала на обліку у центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю.

Як розраховується пенсія?

Основними показниками для обрахування розміру пенсії є коефіцієнт страхового стажу, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та розмір середньої заробітної плати по країні за три попередні роки, що передують року призначення пенсії. Щоб дізнатись розмір пенсії, необхідно перемножити ці три показники — така формула перебачена законом.

Чим більша сума страхових внесків, тим вищим буде ідивідуальний коефіцієнт зарплати, а звідси і розмір пенсії. Цей коефіцієнт можна також збільшити, якщо знати особливості пенсійного законодавства.

Перший спосіб — це подати довідку чи інші підтверджуючі документи про зарплату за 5 років поспіль, коли вона була найбільшою (у порівнянні з середньою по країні). Проте це можна зробити лише за період до 1 липня 2000 року. Зарплата для обчислення пенсії після цієї дати обраховується на підставі персоніфікованого обліку, який ведеться ПФУ.

Другий спосіб — це зарахування періодів роботи до страхового стажу, які за якимось причинами не були зараховані. Такі випадки бувають доволі часто внаслідок неправильних записів у трудовій книжці, зміни прізвища після отримання диплому про закінчення навчального закладу тощо.

Зробити це можна двома шляхами. Або подати уточнюючу довідку з підприємства, на якому особа працювала. Або ж за рішенням суду, який зобов’яже Пенсійний фонд зарахувати відповідні періоди роботи до стажу. Зазвичай у таких справах суд стає на бік пенсіонерів, а тому при наявності підстав отримати таке рішення не надто складно. Проте, на судовий процес можуть бути потрібні певні витрати — судовий збір, допомога адвоката. І тут варто рахувати, чи будуть потім виправдані ці витрати збільшенням пенсії. Нагадаємо, що від кількості страхового стажу залежить її розмір.

Крім того, такі справи розглядаються в адміністративних судах, вони є тільки в обласних центрах і їх розгляд може тривати досить довго — в залежності від завантаженості суду та того, чи буде апеляція на ухвалене судове рішення.

А якщо перейти на інший вид пенсії?

Цей спосіб підходить не всім. Але в Україні доволі багато пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугою років, по інвалідності, військові пенсії.

У таких осіб є право перейти на пенсію за віком за нормами Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

Такий перехід доцільний, якщо інший вид пенсії дає можливість отримати більші виплати від ПФУ.

Варто зазначити, що при переході з одного виду пенсії на інший застосовується новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки. А це може помітно вплинути на підвищення пенсії, особливо для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно.

— Такі випадки у Кременчуці також трапляються. Якщо людина таким чином може отримати собі пенсію більшу ніж ту, що отримує. Наприклад, якщо людина отримує пенсію по інвалідності, пройшло два роки, в країні зросла середня зарплата і тоді, при переході на пенсію за віком, її перераховують, й у людини може зрости розмір пенсії, — зазначила Валентина Шершак.

Кому варто судитися з ПФУ

До розміру пенсій, нарахованих Пенсійним фондом, у багатьох пенсіонерів виникають питання та претензії. І неправомірні дії ПФУ оскаржують у суді.

Особливо багато судових позовів за останні роки було подано військовими пенсіонерами, які вимагали проведення перерахунку пенсії за новими довідками про грошове забезпечення у зв’язку з введенням у ЗСУ додаткових видів доплат військовослужбовцям. Більшість з них таким чином добилися значного збільшення розміру своїх пенсій.

— Я отримував пенсію у 7,5 тисяч гривень. Звернувся до юристів, які підготували позов до суду. Через 1,5 роки розгляду справи у суді отримав рішення за яким мені перерахували пенсію. Зараз отримую 12 тисяч грн, - розповів ветеран військової служби Валерій Л.

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Оскаржувати у суді досвідченим адвокатам вдається навіть норми, закріплені у законах та постановах уряду — щодо виплати пенсії понад максимальний розмір, передбачений в Україні, щодо індексації у повному розмірі, попри встановлені постановою Кабміну різні обмеження тощо. Щоправда, такі справи потребують кваліфікованої юридичної допомоги та можуть розглядатися протягом довгого часу — інколи навіть декілька років.

Це варто розуміти, приймаючи рішення про використання такого варіанту підвищення пенсії.

Контакти ПФУ

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(0536) 78-08-87 — відділ обслуговування громадян № 7 (сервісний центр) для пенсіонерів Крюківського району;

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони:

(0532) 56-07-78 — сектор обслуговування військових пенсіонерів та деяких інших громадян (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Полтавській області

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