До кінця лютого Кабмін визначить розмір індексації пенсій: кому не варто очікувати підвищення

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 091

Протягом найближчих днів стане відомо точний розмір індексації пенсій. Сама індексація відбудеться з 1-го березня. Її розмір залежить від двох показників — середньої зарплати та інфляції.

Як рахуватимуть індексацію

Індексація пенсійних виплат проводиться за нормами, визначеними у статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсії мають збільшити на коефіцієнт, який складається з 50% рівня інфляції за минулий рік та 50% середньорічного (враховуються дані за останні три роки) показника зростання зарплат.

Дані цієї статистики буде відомо найближчими днями — на час написання статті поки Держстат таку інформацію за 2023 рік не оприлюднив. Тож, точний розмір індексації наразі невідомий — його оголосять лише напередодні проведення. Напевно, це відбудеться наприкінці цього тижня, або початку наступного.

Минулого року Кабмін ухвалив таку постанову 24 лютого.

В уряді називають орієнтовний розмір — підвищення пенсій приблизно на 13%. Індексувати обіцяють тільки основний (розрахунковий) розмір пенсії без урахування надбавок та доплат. Принаймні так було у минулі роки.

У 2023 році основний розмір пенсій проіндексували на 19,7%, але ввели обмеження максимального розміру підвищення у 1500 грн для усіх отримувачів пенсій, незалежно від категорій.

Як пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян (сервісного центру) № 6 (обслуговує Кременчук — ред.) Головного управління ПФУ в Полтавській області Надія Нікітіна «індексація пенсій проводиться автоматично і централізовано». Вона також запевнила, що перерахувати пенсії за кілька днів до початку виплати в березні у ПФУ встигнуть.

— Індексація пенсій проводиться автоматично й централізовано. Перерахувати встигнуть, адже це робить спеціальна програма, — зазначила вона.

Надія Нікітіна також нагадала, що зазвичай індексують тільки основну, розрахункову частину пенсій. А також зазначила, що поки невідомо, як буде визначатися індексація цього року — восени в уряді анонсували зміни в алгоритмі перерахунку з прив’язкою механізму індексації до року виходу на пенсію та її розміру.

— Поки нормативного документа немає, а тому щось коментувати складно. Чекаємо на постанову уряду, яка має вийти до кінця лютого, — зазначила Надія Нікітіна.

Чи буде змінений механізм індексації

Згідно з законодавством України під час воєнного стану індексацію можна не проводити. Проте її запланували попри дефіцит Пенсійного фонду. Збільшення середньої пенсії на 16% передбачено у державному бюджеті України на 2024 рік.

За даними ПФУ у 2023 році розмір середньої пенсії в Україні зріс на 16,5% (на 762,7 грн) і станом на 1 січня 2024 року складав 5 385,25 грн.

Проте, у вересні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував новий механізм проведення індексації пенсійних нарахувань у 2024 році.

— Ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6000 гривень, — заявив тоді Денис Шмигаль.

Урядовці планували зробити індексацію більшою для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію багато років тому, та меншою для більш «молодих».

Проте, конкретної інформації щодо механізму застосування коефіцієнтів та білів в уряді досі так і не оприлюднили, а тому чи буде впроваджуватися новий механізм, чи пенсії проіндексують усім однаково, як це було у минулі роки, поки сказати ніхто не може.

Мета — захист від інфляції

На початку 2024 року для частини українських пенсіонерів виплати збільшили у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Тож нині мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а максимальна — 23 610 гривень.

Індексацію виплат з 1-го березня за планами уряду має торкнутися майже усіх.

Головна мета масштабної індексації пенсій — захист українських пенсіонерів від негативного впливу інфляції. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак, яка повідомила в ефірі телемарафону, що у Кабміні працюють над постановою.

— Наше завдання, як і у 2023 році, полягає в тому, щоб усі пенсіонери, незалежно від того, за якими правилами вони отримують виплати, відчули підвищення пенсій цього року. Ми уважно стежимо за тим, щоб ніхто з пенсіонерів не залишився поза індексацією, — пообіцяла Дар'я Марчак.

За її словами, після індексації виплат, середня пенсія в Україні становитиме 6000 гривень.

Варто додати, що індексація з 1-го березня — це не останнє підвищення пенсій цього року. Наступне підвищення пенсій очікується у квітні. Воно зачепить тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку і в кого зріс стаж.

Крім того, з 1-го квітня заплановане збільшення мінімальної зарплати — до 8000 гривень. Це вплине на розміри пенсій для тих, кому виповнилося 65 років та хто виконав норму щодо стажу роботи.

Чи підвищать військові пенсії та кого індексація омине

У 2024 році військові пенсіонери також можуть очікувати на перерахунок пенсійних виплат шляхом індексації. Про це говорять урядовці та експерти.

— Якщо нічого не зміниться, то індексація торкнеться і військових пенсій, адже минулого року було саме так, — відповіла на питання видання з цього приводу Надія Нікітіна.

Березнева індексація виплат не стосуватиметься близько півмільйона пенсіонерів, які:

вийшли на пенсію протягом останніх трьох років (2021-2023);

отримують максимальні пенсії та великі надбавки;

отримують пенсії нижчі за мінімальні.

Пенсіонери, розмір виплат яких не дотягує до мінімальної пенсії наразі мають доплату від держави. Після індексації сума підвищення просто замінить цю доплату, тож розмір пенсії залишиться практично таким самим.

Чи є кошти на підвищення пенсій

З 1 січня 2024 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата — з 6700 до 7100 гривень. У квітні її підвищать до 8000 гривень.

Крім цього, з початку року загальний місячний прожитковий мінімум на одну особу підвищено до 2920 гривень (у 2023 році було 2589 грн). Відповідно змінилися умови отримання різних видів соціальної допомоги

Так, мінімальна пенсія в Україні внаслідок підвищення прожиткового мінімуму зросла із 2093 грн до 2361 грн.

Майже усі надходження до державного бюджету України під час воєнного стану йдуть на фінансування сектору національної безпеки та оборони. Усі інші галузі фінансуються переважно коштом міжнародних партнерів. Так було останні два роки, а цього року з міжнародною допомогою виникли проблеми.

З початку року Україна практично не отримувала коштів від міжнародних партнерів, адже в ЄС та США ніяк не могли дійти згоди щодо продовження підтримки нашої держави.

1-го лютого країни-члени ЄС нарешті досягли згоди та ухвалили рішення про створення фонду підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Перший транш очікується вже в березні у розмірі 4,5 млрд євро. Про це заявив голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Проте, допомога від США «зависла» у конгресі й невідомо, коли буде ухвалене це рішення, та чи буде воно ухвалене взагалі.

Протягом січня 2024 року Україна отримала найменше фінансової допомоги від західних партнерів з початку повномасштабної війни. Довелося скорочувати бюджетні видатки — майже на 13% у річному вимірі.

За словами урядовців, поки що в Україні є ресурс для фінансування соціальних виплат.

— Нема потреби хвилюватись, тому що ми сьогодні забезпечені коштами для покриття соціальних видатків. У кінці листопада, ми, як міністерство, підписали угоду зі Світовим банком, яка передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог, — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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