На Полтавщині без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — Пронін

На Полтавщині у селищі Велика Багачка стався порив на газопроводі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
В результаті аварії без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — жителі Великої Багачки та сіл Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки.
Нагадаємо, 12 січня у Новосанжарській громаді внаслідок аварії стався витік газу. Тоді без газопостачання лишилися близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах. На наступний день аварійну ситуацію ліквідували.
Також 15 лютого поблизу Кременчука у полі між Кривушами та Самусіївкою стався витік газу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.