На Полтавщині без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — Пронін

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На Полтавщині у селищі Велика Багачка стався порив на газопроводі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

В результаті аварії без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — жителі Великої Багачки та сіл Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки.

— Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі, — пише Пронін у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня у Новосанжарській громаді внаслідок аварії стався витік газу. Тоді без газопостачання лишилися близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах. На наступний день аварійну ситуацію ліквідували.

Також 15 лютого поблизу Кременчука у полі між Кривушами та Самусіївкою стався витік газу.