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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — Пронін

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 391

 

Фахівці ліквідовують наслідки аварії

На Полтавщині у селищі Велика Багачка стався порив на газопроводі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

В результаті аварії без газопостачання можуть залишитися майже 3000 мешканців — жителі Великої Багачки та сіл Кротівщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимове та Балюки.

— Бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей. Ситуація на контролі, — пише Пронін у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня у Новосанжарській громаді внаслідок аварії стався витік газу. Тоді без газопостачання лишилися близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах. На наступний день аварійну ситуацію ліквідували.

Також 15 лютого поблизу Кременчука у полі між Кривушами та Самусіївкою стався витік газу.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина Велика Багачка витік газу аварійні роботи газопровід
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