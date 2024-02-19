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Держзрада, колаборація та диверсія: на Полтавщині за 2023 рік розглянули 74 справи злочинів щодо нацбезпеки

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 136

 

Також стало відомо, скільки автомобілів та зброї, які були речовими доказами, передали на потреби військовим

Протягом 2023 року до у судах Полтавщини розглянули 74 справи щодо злочинів проти національної безпеки України. Про це стало відомо зі звіту про роботу прокуратури Полтавської області у 2023 році.

Серед них:

  • заперечення збройної агресії РФ — 48;
  • колабораційна діяльність — 15;
  • посягання на територіальну цілісність — 9;
  • державна зрада — 12;
  • повалення конституційного ладу — 6;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ — 2;
  • пособництво державі-агресору — 1;
  • диверсія — 1.

На потреби Збройних сил України правоохоронці передали речові докази, які фігурували у кримінальних провадженнях. Це 18 автомобілів, 16 одиниць стрілецької зброї, майже 6 тис. набоїв до неї та інші боєприпаси.

Загалом же із 24 лютого 2022 року правоохоронні органи Полтавщини розпочали розслідування у понад 3,3 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів проти нацбезпеки, посягань на порушення ворогом норм міжнародного гуманітарного права. Більшість заяв подали ВПО, зокрема, про знищення їхнього майна на територіях Харківської, Сумської, Донецької, Луганської та інших областей.

Також за минулий рік правоохоронці розпочали 192 кримінальних провадження через незаконне поводження зі зброєю. У порушників забрали 185 одиниць вогнепальної зброї, 291 гранату та понад 63 тис. набоїв.

До суду передали 97 обвинувальних актів щодо 102 зловмисників, з них 10 — за фактами незаконного збуту зброї.

Нагадаємо, серед засуджених за державну зраду — полтавець, який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці, та кременчужанин, який поширював антиукраїнський контент.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zib.com.ua
Теги: Полтавщина злочини державна зрада
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