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Кременчук, Полтавщина

Страх і проблеми зі здоров'ям. У Кременчуцькому районі чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 649

 

Обвинувачений отримав іспитовий термін

7 лютого Козельщинський районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі вказано, що обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним. У вказаний час він мав з’явитись на встановлене місце для відправки у військову частину, але цього не зробив.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що злякався призову і мав певні проблеми зі здоров'ям (зі спиною та страждає на хронічний гайморит). За його словами, якби йому повторно вручили повістку, то він вже взяв би її.

Обвинувачений отримав 2 роки іспитового терміну.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Армія Inform
Теги: суд мобілізація
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