На Полтавщині судитимуть «політексперта», який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 530 Коментарів: 1

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який писав замовні статті для російського аналітичного порталу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік писав такі матеріали із червня 2022 року. У своїх статтях він дискредитував керівництво держави та Збройних сил України. Також у проросійських медіа чоловік у вигідному для росіян світлі розповідав про ракетні обстріли критичної інфраструктури, «Амстору» у Кременчуці та житловий будинок у Дніпрі.

Усі свої матеріали полтавець писав під псевдонімами.

Матеріали «політексперта» проаналізувала комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза та довела, що у них міститься пропаганда антиукраїнського характеру та підтримка дій РФ, а війна зображена як внутрішній громадянський конфлікт.

Звинувачують чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виготовленні та поширенні матеріалів про виправдання збройної агресії РФ проти України, заперечення окупації територій України, вчинені повторно (ч. 2 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Зараз обвинувачений знаходиться під вартою.

Нагадаємо, жителя Кременчука судитимуть за поширення антиукраїнського контенту.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.