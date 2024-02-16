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На Полтавщині судитимуть «політексперта», який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 530 Коментарів: 1

 

Чоловік писав на замовлення статті для російського аналітичного порталу

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який писав замовні статті для російського аналітичного порталу. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік писав такі матеріали із червня 2022 року. У своїх статтях він дискредитував керівництво держави та Збройних сил України. Також у проросійських медіа чоловік у вигідному для росіян світлі розповідав про ракетні обстріли критичної інфраструктури, «Амстору» у Кременчуці та житловий будинок у Дніпрі.

Усі свої матеріали полтавець писав під псевдонімами.

Матеріали «політексперта» проаналізувала комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза та довела, що у них міститься пропаганда антиукраїнського характеру та підтримка дій РФ, а війна зображена як внутрішній громадянський конфлікт.

Звинувачують чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виготовленні та поширенні матеріалів про виправдання збройної агресії РФ проти України, заперечення окупації територій України, вчинені повторно (ч. 2  ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Зараз обвинувачений знаходиться під вартою.

Нагадаємо, жителя Кременчука судитимуть за поширення антиукраїнського контенту.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: прокуратура Полтавщини державна зрада пропаганда затримання
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Коментарі: 1

814
Andron777:
Сьогодні, 13:22

На жаль, ще багато в Україні рівно як і в Кременчуці любітьєльєй каZапського міра...


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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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