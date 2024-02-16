Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині горів будинок

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 232

 

Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає

15 лютого близько 11.50 сталася пожежа у приватному будинку у селі Горбані Новогалещинської громади Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 12.44 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, а о 15.10 — ліквідувати.

 

Вогонь частково знищив дах будинку, двоє вікон, побутові речі. Пожежники врятували від загоряння розташований поруч із будинком сінник.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Гасили вогонь 5 рятувальників особового складу 7-го державного пожежно-рятувального поста за допомогою однієї пожежної машини.

Наразі надзвичайники встановлюють причина виникнення пожежі.

Нагадаємо, 15 лютого у селі Власівка поблизу Кременчука сталася пожежа на заводі «Королівський смак». Внаслідок ліквідації вогню загинув 29-річний рятувальник.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Кременчуцький район Нова Галещина пожежа приватний будинок ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх