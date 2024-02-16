Учора на Кременчуччині горів будинок

15 лютого близько 11.50 сталася пожежа у приватному будинку у селі Горбані Новогалещинської громади Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
О 12.44 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, а о 15.10 — ліквідувати.
Вогонь частково знищив дах будинку, двоє вікон, побутові речі. Пожежники врятували від загоряння розташований поруч із будинком сінник.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Гасили вогонь 5 рятувальників особового складу 7-го державного пожежно-рятувального поста за допомогою однієї пожежної машини.
Наразі надзвичайники встановлюють причина виникнення пожежі.
Нагадаємо, 15 лютого у селі Власівка поблизу Кременчука сталася пожежа на заводі «Королівський смак». Внаслідок ліквідації вогню загинув 29-річний рятувальник.
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