Знищено вже 400 тисяч окупантів — Генштаб про загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни

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Загальна кількість втрачених російською армією танків та ББМ наближається до 20 тисяч

Бойові втрати російської армії за 15 лютого склали 1 210 окупантів. А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже 400 300 військових. Сили оборони за добу також знищили 23 танки та 39 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога за період з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 400 300 (+1210) осіб,

танків — 6465 (+23) од,

бойових броньованих машин — 12 129 (+39) од,

артилерійських систем — 9 641 (+21) од,

РСЗВ — 984 од,

засобів ППО — 671 од,

літаків — 332 од,

гелікоптерів — 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 408 (+4) од,

крилатих ракет — 1 895 (+13) од,

кораблі /катери — 25 од,

підводні човни — 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 716 (+25) од,

спеціальної техніки — 1 528 (+4) од.

Нагадаємо, 14 лютого 2024 року українські військові здійснили атаку дронами та потопили великий десантний корабель «Цезар Куніков».

Нагадаємо, що нещодавно «ТелеграфЪ» дізнався у кременчужан, що вони думають про звільнення Залужного та нового головкома ЗСУ.