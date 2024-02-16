Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Знищено вже 400 тисяч окупантів — Генштаб про загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 220

 

Загальна кількість втрачених російською армією танків та ББМ наближається до 20 тисяч

Бойові втрати російської армії за 15 лютого склали 1 210 окупантів. А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже 400 300 військових. Сили оборони за добу також знищили 23 танки та 39 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога за період з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 400 300 (+1210) осіб,  
  • танків — 6465 (+23) од,
  • бойових броньованих машин — 12 129 (+39) од,
  • артилерійських систем — 9 641 (+21) од,
  • РСЗВ — 984 од,
  • засобів ППО — 671 од,
  • літаків — 332 од,
  • гелікоптерів — 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7 408 (+4) од,
  • крилатих ракет — 1 895 (+13) од,
  • кораблі /катери — 25 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 716 (+25) од,
  • спеціальної техніки — 1 528 (+4) од.

Нагадаємо, 14 лютого 2024 року українські військові здійснили атаку дронами та потопили великий десантний корабель «Цезар Куніков».

 

Нагадаємо, що нещодавно «ТелеграфЪ» дізнався у кременчужан, що вони думають про звільнення Залужного та нового головкома ЗСУ.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Генштаб ЗСУ втрати окупантів втрати війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх