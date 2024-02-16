Чоловік з Одещини пограбував жінку у Нових Санжарах — поліція

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Грабіжник відібрав у потерпілої два телефони та гаманець

15 лютого у Нових Санжарах на Полтавщині пограбували 46-річну жінку. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Потерпіла розповіла правоохоронцям, невідомий чоловік напав на неї у парку, відібрав мобільні телефони та гаманець з грошима і картками.

Подію прокоментував Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини. За його словами, невдовзі після повідомлення про крадіжку поліцейським вдалося встановити особу крадія та затримати його. Грабіжником виявився 21-річний мешканець Одеської області, який раніше мав проблеми із законом.

— Також слідчі з’ясували, що фігурант щойно звільнився з місця несвободи, де відбував покарання за аналогічний злочин. У правопорушника речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — додає Сергій Рекун.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання підозрюваного винним, йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Полтаві невідомий силою відібрав у 34-річного чоловіка з інвалідністю мобільний телефон.