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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві грабіжник відібрав мобільний у 34-річного чоловіка — поліція

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 195

 

Грабіжнику загрожує до 10 років позбавлення волі

Вчора, 14 лютого, близько 14.00, у Полтаві, поблизу Площі Слави грабіжник силою відібрав мобільний телефон у 34-річного чоловіка з інвалідністю та втік. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Менше ніж за годину поліціянти встановили та затримали правопорушника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово мав проблеми із законом.

Правопорушника затримали. Йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Грабіжнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року, в Кременчуці юнак, погрожуючи насильством, забрав у 13-річної дівчини гроші.

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Автор: Дарія Згура
Теги: грабіж Полтава
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