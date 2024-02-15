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На Глобинщині підтвердили наміри будувати сміттєпереробний завод разом зі словацьким інвестором

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 189

 

Перед повномасштабною війною Глобинська міська рада затвердила меморандум про будівництво сміттєпереробного заводу з інвесторами з Німеччини

Глобинська міська рада затвердила меморандум про співробітництво зі словацькою фірмою щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території громади.

Про це під час ранкового брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, який є депутатом Глобинської міської ради.

— Перед повномасштабною війною Глобинська міська рада підписала меморандум про будівництво сміттєпереробного заводу з німецькими інвесторами. Проте, з початком війни вони вийшли з проєкту, але така ідея залишилася. Знайшли нового інвестора зі Словаччини, з яким підписали меморандум, — пояснив очільник району.

За його словами, цей проєкт можливо буде реалізований в площині створення індустріального парку. А будівництво сміттєпереробного заводу планується насамперед для потреб Глобинської громади та, можливо, й інших громад Кременчуцького району.

Олег Лєднік також відповів на питання щодо реалізації іншого інвестиційного проєкту на Глобинщині — вітрової електростанції.

— Встановлюються вітряки для збору даних щодо напрямків та силу вітру та інших даних. Щоб зрозуміти де краще встановлювати промислові вітряки. Тож, реалізація проєкту просувається, — зазначив він.

Нагадаємо, що 2 травня 2023 року, у Кобеляках було підписано Меморандум про співпрацю у питаннях поводження з відходами у громадах Кременчуцького району, у межах якого на Глобинщині має з’явитися завод чи пункт з перероблення твердих побутових відходів.

А на початку листопада минулого року компанія ДТЕК ВДЕ повідомила, що починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції (ВЕС). Її планується збудувати на території Глобинської територіальної громади.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Екополітика
Теги: Кременчуцька РВА Глобине сміттєпереробний завод вітрова електростанція Олег Лєднік
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