Кременчуцькому ліцею №30 виділяють понад 800 тисяч гривень: на що підуть гроші

Кременчуцький ліцей № 30 отримає 863 тисячі гривні на капітальний ремонт в закладі. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 15 лютого.
Відомо, що у навчальному закладі працюватимуть над герметизацією швів стінових панелей. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, директорка кременчуцького ліцею №30 показала, як облаштовували укриття в навчальному закладі.
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