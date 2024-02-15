Кременчуцькому ліцею №30 виділяють понад 800 тисяч гривень: на що підуть гроші

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Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади

Кременчуцький ліцей № 30 отримає 863 тисячі гривні на капітальний ремонт в закладі. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 15 лютого. Відомо, що у навчальному закладі працюватимуть над герметизацією швів стінових панелей. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Нагадаємо, директорка кременчуцького ліцею №30 показала, як облаштовували укриття в навчальному закладі.

Автор: Тетяна Криничка

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