Директорка кременчуцького ліцею №30 показала, як ведуть роботи з обладнання укриття

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

Директорка ліцею №30 Ольга Шиян оприлюднила у Фейсбук фото з майбутнього укриття ліцею. Вона повідомила, що роботи розпочалися і тривають. І висловила сподівання, що з 1 вересня у цьому навчальному закладі розпочнеться очне навчання.

Зазначимо, що згідно з оголошенням у системі публічних закупівель Prozorro, роботи з облаштування укриття виконує кременчуцьке комунальне госпрозрахункове підприємство «Союзрембуд». Договір був укладений у грудні 2022 року, його ціна склала 785,4 тис. гривень. Згідно з додатковою угодою від 13 лютого 2023 року, сума кошторисних призначень на цю дату склала 289,5 тис. гривень.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Кременчуці також замовляють капітальні ремонти у школах, закритих від початку воєнного стану. Наразі замовили ремонти у трьох школах — №6, 23 та 31. Їх вартість становить від 923 тис. гривень — до 1,5 млн гривень.