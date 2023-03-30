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У Кременчуці укриття в 31-й школі за 1,5 млн гривень ремонтуватиме фірма скандального будівельника Галати

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 603

Підрядника — ПП «Будмонтажпроект-17», що фігурує в кримінальних провадженнях, традиційно обрали без конкурсу

15 березня Кременчуцька гімназія №31 уклала з ПП «Будмонтажпроект-17» договір на виконання робіт з капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття у цьому навчальному закладі. Ціна договору склала 1,42 млн гривень. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro, оприлюднене 29 березня.   

Сам договір у системі опублікований, а от додатки до нього — ні. Відтак перелік робіт та вартість матеріалів дізнатися неможливо. Відомо, що угода розрахована до 31 грудня 2023 року. 

Підрядника, як і в попередніх закупівлях на облаштування укриттів у школах, знову обрали без конкурсу. 31 гімназія — третій навчальний заклад у Кременчуці, де нарешті починають проводити вказані роботи. І другий навчальний заклад, де обирають підрядника із сумнівною репутацією.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ПП «Будмонтажпроект-17» засноване у 2017 році. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель. Статутний фонд — 0 гривень. Засновник та директор підприємства — Сергій Галата.

Фірма Сергія Галати та й сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, які й досі розслідують правоохоронні органи. І оскільки немає остаточних рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» нічого не заважає брати участь у державних закупівлях. До речі, ця фірма за 6 років уклала угод на 57 млн гривень, а з 2020 року заробляє виключно на держзакупівлях. 

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Нагадаємо, правоохоронці з 2017 та 2019 року розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов'язаних з Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект» (стаття 191 ККУ). Мова йде про виконання робіт із реконструкції міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга), та будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків №40-а,42-а,44-а по вул. Правобережній.

Також наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень). 

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Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Кременчуці вже обрали підрядників на виконання ремонтних робіт в укриттях шкіл. Це гімназія №23 та гімназія №6. При цьому у 6-й гімназії замовник обрали харківську фірму, яка, як і фірма Галати, є фігурантом кримінального провадження. Нагадаємо, договір уклали з харківською фірмою, яка починала будувати приміщення архіву у Кременчуці. Ця будівля стала довгобудом, але правоохоронці й досі розслідують справу про можливе привласнення коштів.

Укриття в кременчуцькому ліцеї №6 ремонтуватиме фірма із кримінальним шлейфом 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: закупівлі укриття школи гімназія № 31 Галата Сергій Галата
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