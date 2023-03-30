Кременчужани можуть проголосувати, хто стане журі на «Євробаченні-2023»

У застосунку «Дія» стартувало нове опитування, у якому можна проголосувати за членів національного журі «Євробачення-2023».
Тож кременчужани можуть допомогти обрати фаворита, який посяде суддівське крісло. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.
Проголосувати можуть громадяни України віком від 14 років. Щоб узяти участь у голосуванні, авторизуйтеся в застосунку, натисніть «Послуги», а далі — «Опитування». Після цього оберіть одного з десяти кандидатів у члени журі:
Після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі.
Опитування триватиме до 5 квітня.
Нагадаємо, пісенний конкурс «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії від імені України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.