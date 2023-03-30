Кременчужани можуть проголосувати, хто стане журі на «Євробаченні-2023»

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 207

Опитування у застосунку «Дія» триватиме до 5 квітня

У застосунку «Дія» стартувало нове опитування, у якому можна проголосувати за членів національного журі «Євробачення-2023».

Тож кременчужани можуть допомогти обрати фаворита, який посяде суддівське крісло. Саме національне журі оцінюватиме виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.

Проголосувати можуть громадяни України віком від 14 років. Щоб узяти участь у голосуванні, авторизуйтеся в застосунку, натисніть «Послуги», а далі — «Опитування». Після цього оберіть одного з десяти кандидатів у члени журі:

ROXOLANA;

Олена Гребенюк;

Михайло Клименко;

Амадор Лопес;

Тоня Матвієнко;

Олександр «Фоззі» Сидоренко;

Олег Собчук;

Світлана Тарабарова;

Євген Хмара;

Олена Шоптенко.

Після завершення опитування сформують рейтинг — п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу національного журі.

Опитування триватиме до 5 квітня.

Нагадаємо, пісенний конкурс «Євробачення-2023» пройде у Великій Британії від імені України.