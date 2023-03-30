Чи вистачить у Кременчуцького району коштів, щоб утримувати ЦРЛ, і як це вплине на пацієнтів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 523

Головне питання — це фінансування тих видатків лікарні, які не покриває НСЗУ

«Кременчуцький ТелеграфЪ» писав раніше, що Східний апеляційний господарський суд скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні у власність Кременчука, а отже вона має повернутися у власність Кременчуцького району. Що це означає для пацієнтів та тих, хто користується медичними послугами закладу?

На думку очільниці відділу з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації Оксани Семерянін, для людей, які користуються послугами лікарні, нічого не зміниться. На якості надання медичних послуг передача лікарні з власності міста у власність району не відобразиться, пацієнти не відчують цього.

— Кадровий потенціал залишиться, як працювали фахівці, так і працюватимуть. Люди взагалі не повинні відчути цих бюрократичних перипетій, як на мене. Фахівці як надавали фахову допомогу, так і повинні надалі надавати, — прокоментувала вона.

Варто звернути увагу, що більшу частину видатків лікарні планового лікування покриває Національна служба здоров’я України, яка надає кошти згідно з укладеними з лікарнею договорів за пакетами медичних послуг. Але є й дотації від Кременчуцької міської ради.

Як «Телеграфу» стало відомо від директорки лікарні планового лікування Людмили Мигаль, з міського бюджету медзаклад отримує кошти на ремонти, обладнання, енергоносії, медикаменти й на частину заробітної плати працівників, а також на оплату комунальних послуг. За її словами, на рік ця сума становить близько 10 млн грн. Адміністрація лікарні подає заявки на необхідне обладнання, їх розглядає депутатська комісія, яка вирішує, чи будуть виділені кошти.

Поговорили ми й з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським, щоб дізнатися його бачення. Він заявив, що кілька років тому колишній голова Кременчуцької райради Антон Самаркін надав документи, які містили недостовірну інформацію. На основі цих документів ЦРЛ у 2020 році передали у власність Кременчука.

За цей час Кременчуцька міська рада змінила назву медзакладу з Центральної районної лікарні на лікарню планового лікування. Тепер районна рада готує необхідні документи для реєстраційної служби, щоб у найкоротші строки перереєструвати лікарню за районом та повернути стару назву. Якщо місцеві реєстратори відмовлять районній раді у цій процедурі, її представники планують звертатися до адміністративного суду з вимогою, аби ЦРЛ знову зареєстрували за Кременчуцькою районною радою.

На запитання, чи зможе район покривати витрати, які не передбачені фінансуванням НСЗУ, Дмитро Колотієвський відповів, у районної ради таких коштів немає, але лікарню передадуть одній з громад або залишать у районі під спільну міжмуніципальну угоду щодо підтримки діяльності ЦРБ. Тож фактично медзаклад дофінансовуватиме одна або кілька громад.

— Лікарня у спільній власності, а районна рада представляє цю спільну власність. Буде міжмуніципальна угода щодо підтримки діяльності ЦРБ. І кожна ОТГ 2-3 млн на рік буде «кидати» туди, це для них взагалі не такі великі кошти. Тут немає взагалі ніяких проблем, — сказав пан Колотієвський.

За його словами, основна стаття витрат — це опалення. Місто встановило комунальну автономну котельню у лікарні. Тож у планах райради звернутися до соціально відповідального бізнесу за допомогою:

— Ми попросимо соціально відповідальний бізнес, щоб він придбав для Кременчуцької районної лікарні сучасну систему опалення. Якщо куплять великий твердопаливний котел, ми будемо самі опалювати, дрова знайдемо.

Взяти коментар щодо ситуації з районною лікарнею ми намагалися й у директора департаменту охорони здоров’я Кременчука Максима Середи, але зв’язатися з ним протягом кількох днів, поки готувався цей матеріал, нам не вдалося.