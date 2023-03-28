Суд скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні у власність Кременчука

23 березня Східний апеляційний господарський суд вирішив залишити без задоволення апеляційні скарги Кременчуцької міської ради у справі про передачу у комунальну власність Кременчука Центральної районної лікарні (нині — Кременчуцька міська лікарня планового лікування). Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський. Рішення Господарського суду Полтавської області від 16.12.2021 по справі №917/183/21 залишили без змін.
Дмитро Колотієвський нагадав, що господарський суд скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні до міста.
Нагадаємо, на засіданні сесії Кременчуцької районної ради 25 грудня 2020 року депутати вирішили віддати майновий комплекс Центральної районної лікарні у Кохнівці громаді Кременчука. Тобто заклад став комунальною власністю міста.
Директорка лікарні Людмила Мигаль вважає, що у власності району медичний заклад не виживе через недостатнє фінансування. Зараз лікарня отримує допомогу від Кременчука, а також щосереди та неділі надає ургентну допомогу у медичному просторі міста — сюди привозять хворих, які потребують невідкладних операцій.
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