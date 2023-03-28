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Суд скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні у власність Кременчука

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Про це повідомив голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський

23 березня Східний апеляційний господарський суд вирішив залишити без задоволення апеляційні скарги Кременчуцької міської ради у справі про передачу у комунальну власність Кременчука Центральної районної лікарні (нині Кременчуцька міська лікарня планового лікування). Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський. Рішення Господарського суду Полтавської області від 16.12.2021 по справі №917/183/21 залишили без змін.


Дмитро Колотієвський нагадав, що господарський суд скасував рішення про передачу Центральної районної лікарні до міста.

Шановна громадо, вітаємо усіх, районна лікарня майже повернулась у власність району. Попереду тернистий шлях повернення. Працюємо далі виключно в правовому полі, написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, на засіданні сесії Кременчуцької районної ради 25 грудня 2020 року депутати вирішили віддати майновий комплекс Центральної районної лікарні у Кохнівці громаді Кременчука. Тобто заклад став комунальною власністю міста.

Директорка лікарні Людмила Мигаль вважає, що у власності району медичний заклад не виживе через недостатнє фінансування. Зараз лікарня отримує допомогу від Кременчука, а також щосереди та неділі надає ургентну допомогу у медичному просторі міста сюди привозять хворих, які потребують невідкладних операцій.

Що з'явиться у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування найближчим часом
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦРЛ лікарня планового лікування суд рішення суду
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