Зґвалтував дружину та задушив: на Полтавщині на довічно засудили 29-річного чоловіка

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 312

У Миргороді до довічного ув'язнення засудили 29-річного місцевого чоловіка за вбивство. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, той довготривалий час через ревнощі тероризував свою дружину. У липні 2021 року жінка не витримала знущань та написала заяву до поліції. Коли зловмисник дізнався про це, то підстеріг жінку, яка поверталась з гостей додому, та, погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де зґвалтував її та задушив.

Потім вбивця переховувався на горищі занедбаної будівлі, там його правоохоронці й знайшли.