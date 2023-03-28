Родина загиблого воїна з Кременчуччини Кіндера отримала орден «За мужність» ІІІ ступеня

21 березня на сесії Горішньоплавнівської міської ради родина загиблого військового Вячеслава Кіндера отримала орден «За мужність» III ступеня. Нагороду вручив начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Едуард Марченко.
Нагороду вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі (Указ Президента України за № 619/2022 від 31 серпня 2022 року).
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