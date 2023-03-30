У Кременчуці створили мультфільм-інструкцію для дітей, як впоратися з домашнім насильством

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 136

Страждаєш від насильства? Не мовчи! Звернись по допомогу!

У рамках співпраці Кременчуцької міської територіальної громади з UNFPA та ГО «Інноваційні соціальні рішення» для дітей шкільного віку створили авторський мультфільм та комікс «Шлях до життя без насильства». Про це повідомив департамент освіти нашого міста. Переглянути мультфільм можна за посиланням.

Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам’ятайте, що найголовніше правило – не мовчати!

Для отримання екстреної допомоги дитина або підліток може звернутися до шкільного психолога або зателефонувати за такими номерами: