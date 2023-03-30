Влітку автомобільне пальне в Україні подорожчає: чому, коли та наскільки

З 1 липня планується повернення рівня податків на пальне до довоєнного рівня. При тому не тільки ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизів. Це призведе до подорожчання пального на заправках.
Про те, скільки може коштувати автомобільне пальне після 1 липня написав на своїй сторінці у Фейсбуці експерт у галузі пального, директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
На його думку, таке рішення уряду є правильним.
Експерт спрогнозував, наскільки подорожчає автомобільне пальне. Якщо орієнтуватись на поточну ситуацію та повернення до довоєнних акцизів, то ціни можуть зрости наступним чином:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.