Влітку автомобільне пальне в Україні подорожчає: чому, коли та наскільки

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 122

Податки на пальне планують повернути до довоєнного рівня

З 1 липня планується повернення рівня податків на пальне до довоєнного рівня. При тому не тільки ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизів. Це призведе до подорожчання пального на заправках.

Про те, скільки може коштувати автомобільне пальне після 1 липня написав на своїй сторінці у Фейсбуці експерт у галузі пального, директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

На його думку, таке рішення уряду є правильним.

Експерт спрогнозував, наскільки подорожчає автомобільне пальне. Якщо орієнтуватись на поточну ситуацію та повернення до довоєнних акцизів, то ціни можуть зрости наступним чином:

бензин — на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л);

на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л); дизельне пальне — на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л);

на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л); автогаз — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).