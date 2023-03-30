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Купатися чи не купатися у сусіда вдома — запитали в «Чорного квадрата» кременчужани

Вчора, 21:00 Переглядів: 292

Актори відомого столичного творчого об'єднання зібрали повну залу Міського палацу культури

29 березня у Міському палаці культури театр «Чорний квадрат» показав виставу для дорослих «Ти — мої бажання». Творче об'єднання традиційно зібрало повний зал та справдило очікування містян — проводжали акторів стоячи, вигуками «Браво» та шаленими оплесками. Актори Анна Яновицька та Сергій Федорчук майже дві години «тримали зал» — грали, імпровізували та жартували по-дорослому. 

Вперше театр приїхав до Кременчука під час повномасштабного вторгнення. І вперше — показав виставу українською мовою. Сергій Федорчук сказав, що солов'їну «трохи підлікували», і тепер усі п'єси показуватимуть українською. 

 

Зустріли актори кременчужан словами Слава Україні — у відповідь отримали — Героям Слава, а також додали — Смерть ворогам. До речі, актори частину прибутку від виступів передають на медичну допомогу захисникам.

За традицією глядачі з залу перед початком вистави сказали три фрази, які потім актори «вплели» у п'єсу: «Купатися чи не купатися у сусіда вдома?», «Кому після 30 або добре, або злазь», «На Мальдівах секс у 80».

Зрештою, саме про останнє думали персонажі вистави — 39-річний ветеринар Діма та 40-річна дизайнерка Оля, які вперше вступали в шлюб, маючи за плечима багате особисте та сексуальне життя. Особливо Діма, який усіх 146 дівчат записав у свій блокнот. Класично з’ясовуючи стосунки перед весіллям, Оля і Діма, як дорослі люди, майже дійшли згоди в усіх питаннях. Що суші Оля має їсти, коли чоловіка немає вдома, а Діма — перевіряти пульс Олі перед виходом на роботу, щоб пересвідчитися, що з нею все ок. А Дімі в кінці навіть вдалося довести Олі, що вона в нього не 147-ма, а перша.  

Бажання, розуміння, ревнощі, довіра — однозначно кожен побачив у цій виставі себе та свого партнера. Адже все це — кохання. Яке завжди перемагає. 

Насамкінець — спойлер.

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Фото: фото автора
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Автор: Ольга Мінчук Фото: фото автора
Теги: вистава Чорний квадрат
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