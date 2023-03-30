Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 21:27 Переглядів: 567

31 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Бригадна, 62-68/39;

вул. Громадянська, 56-61/32;

пров. О. Бутовського, 28/55-51;

вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;

вул. Новокагамлицька, 3-26;

туп. Новокагамлицький, 2-4;

вул. Чередницька, 30-103;

пров. Чередницький, 4;

пров. Уласа Самчука, 2-17.

З 8.00 до 17.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

бульв. Українського Відродження, 9;

вул. Університетська, 22-29/5;

вул. Зарічна, 12-16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25-27;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А-26/14;

вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславька, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт за заявою користувачів:

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 14-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25.

З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:

вул. 29 Вересня, 12-14;

вул. Софіївська, 37;

вул. Миколи Залудяка, 3;

вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;

бульв. Українського Відродження, 20;

с. Соснівка;

вул. Шевченка, 32, 36;

вул. Небесної Сотні, 45;

вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47.

З 8.00 до 17.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж: