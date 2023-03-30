Де завтра не буде світла у Кременчуці

31 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Бригадна, 62-68/39;
- вул. Громадянська, 56-61/32;
- пров. О. Бутовського, 28/55-51;
- вул. Героїв Маріуполя, 3-23/8;
- вул. Новокагамлицька, 3-26;
- туп. Новокагамлицький, 2-4;
- вул. Чередницька, 30-103;
- пров. Чередницький, 4;
- пров. Уласа Самчука, 2-17.
З 8.00 до 17.00 через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- бульв. Українського Відродження, 9;
- вул. Університетська, 22-29/5;
- вул. Зарічна, 12-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславька, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт за заявою користувачів:
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 14-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
З 8.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
- вул. 29 Вересня, 12-14;
- вул. Софіївська, 37;
- вул. Миколи Залудяка, 3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20;
- с. Соснівка;
- вул. Шевченка, 32, 36;
- вул. Небесної Сотні, 45;
- вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47.
З 8.00 до 17.00 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Майора Борищака, 6/20;
- вул. Небесної Сотні, 21/35-27;
- вул. Полковника Гегечкорі, 26А.