У другий тиждень лютого на Кременчуччині подорожчали яйця та буряк, а подешевшала курятина

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Цього тижня найбільше подорожчали яйця та буряк, а подешевшали м’ясо птиці, вівсянка та морква.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 15 лютого подорожчали:
подешевшали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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