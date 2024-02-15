У другий тиждень лютого на Кременчуччині подорожчали яйця та буряк, а подешевшала курятина

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 153

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Цього тижня найбільше подорожчали яйця та буряк, а подешевшали м’ясо птиці, вівсянка та морква.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 15 лютого подорожчали:

яйця курячі — на 1,50 грн за десяток;

буряк — на 1,73 грн за кг;

бензин — на 0,06 грн за літр.

подешевшали:

м’ясо птиці (тушки курячі) — на 1,10 грн за кг;

крупа вівсяна — на 0,60 грн за кг;

морква — на 0,45 грн за кг;

борошно пшеничне — на 0,30 грн за кг;

капуста білокачанна — на 0,07 грн за кг;

автогаз — на 0,13 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.