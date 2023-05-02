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На Кременчуччині планують побудувати сміттєпероблювальний завод: підписано меморандум

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 97

 

7 громад району задекларували бажання спільно управляти побутовими відходами

Сьогодні, 2 травня, у Кобеляках було підписано Меморандум про співпрацю у питаннях поводження з відходами у громадах Кременчуцького району, у межах якого на Глобинщині має з'явитися завод чи пункт з перероблення твердих побутових відходів. Це відбулося під час заходу «Управління відходами в Полтавській області: сучасний стан та шляхи реалізації державної політики» у Кобеляцькій міській раді.

 

Меморандум підписали представники 7 територіальних громад Кременчуччини:

  • Глобинської;
  • Градизької;
  • Козельщинської;
  • Оболонської;
  • Омельницької;
  • Піщанської;
  • Семенівської.

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, цей меморандум враховує економічну й логістичну складову кожної громади, він дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти громад, області та країни.

Меморандум враховує ті економічні можливості регіону, щоб ми попали у п'ятірку областей, які будуть впроваджувати пілотний проєкт по реалізації однієї з програм розбудови України, а саме поводження з відходами, зазначив Олег Лєднік.

Концепцію заводу з переробки відходів територіальних громад Кременчуцького району презентував заступник глобинського міського голови Олександр Кочерга. Він показав, як працює такий завод у німецькому місті Бад-Кестріц.

 

Завод складається з трьох цехів:

  • комплекс з приймання, сортування і підготовки відходів, що розкладаються;
  • біогазова електрична станція;
  • цех з виробництва органічних добрив.

Виробляє цей завод:

  • теплову енергію;
  • електричну енергію;
  • органічні добрива;
  • вторинна сировина.
Станом на 2021 рік вартість такого заводу з переробки відходів становила приблизно 20 млн євро. Планувалося залучення інвестиції за формулою 80% гроші інвестора / 20% гроші громад саме для того, щоб це було спільне підприємство, і ми могли ефективно управляти таким підприємством на території району, додав Олег Лєднік.

Цей меморандум мав бути створений у 2021 році. На той час був і інвестор, і були кошти на реалізацію цього проєкту. Потім все відтермінувалося. Зараз в Україні триває повномасштабна війна. Але, за словами Олега Лєдніка, реалізувати цей проєкт планується після 2023 року.

Раніше ми писали, скільки Кременчук заробляє на сортуванні сміття.

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Автор: Володимир Дмитренко Відео: Артем Коваленко
Теги: сміття переробка відходи завод Кременчуцька РВА Олег Лєднік Глобине
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