На Кременчуччині планують побудувати сміттєпероблювальний завод: підписано меморандум

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 97

Сьогодні, 2 травня, у Кобеляках було підписано Меморандум про співпрацю у питаннях поводження з відходами у громадах Кременчуцького району, у межах якого на Глобинщині має з'явитися завод чи пункт з перероблення твердих побутових відходів. Це відбулося під час заходу «Управління відходами в Полтавській області: сучасний стан та шляхи реалізації державної політики» у Кобеляцькій міській раді.

Меморандум підписали представники 7 територіальних громад Кременчуччини:

Глобинської;

Градизької;

Козельщинської;

Оболонської;

Омельницької;

Піщанської;

Семенівської.

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, цей меморандум враховує економічну й логістичну складову кожної громади, він дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти громад, області та країни.

— Меморандум враховує ті економічні можливості регіону, щоб ми попали у п'ятірку областей, які будуть впроваджувати пілотний проєкт по реалізації однієї з програм розбудови України, а саме поводження з відходами, — зазначив Олег Лєднік.

Концепцію заводу з переробки відходів територіальних громад Кременчуцького району презентував заступник глобинського міського голови Олександр Кочерга. Він показав, як працює такий завод у німецькому місті Бад-Кестріц.

Завод складається з трьох цехів:

комплекс з приймання, сортування і підготовки відходів, що розкладаються;

біогазова електрична станція;

цех з виробництва органічних добрив.

Виробляє цей завод:

теплову енергію;

електричну енергію;

органічні добрива;

вторинна сировина.

— Станом на 2021 рік вартість такого заводу з переробки відходів становила приблизно 20 млн євро. Планувалося залучення інвестиції за формулою 80% гроші інвестора / 20% гроші громад саме для того, щоб це було спільне підприємство, і ми могли ефективно управляти таким підприємством на території району, — додав Олег Лєднік.

Цей меморандум мав бути створений у 2021 році. На той час був і інвестор, і були кошти на реалізацію цього проєкту. Потім все відтермінувалося. Зараз в Україні триває повномасштабна війна. Але, за словами Олега Лєдніка, реалізувати цей проєкт планується після 2023 року.

Раніше ми писали, скільки Кременчук заробляє на сортуванні сміття.