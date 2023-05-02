На Кременчуччині планують побудувати сміттєпероблювальний завод: підписано меморандум

Сьогодні, 2 травня, у Кобеляках було підписано Меморандум про співпрацю у питаннях поводження з відходами у громадах Кременчуцького району, у межах якого на Глобинщині має з'явитися завод чи пункт з перероблення твердих побутових відходів. Це відбулося під час заходу «Управління відходами в Полтавській області: сучасний стан та шляхи реалізації державної політики» у Кобеляцькій міській раді.
Меморандум підписали представники 7 територіальних громад Кременчуччини:
За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, цей меморандум враховує економічну й логістичну складову кожної громади, він дасть можливість ефективно використовувати бюджетні кошти громад, області та країни.
Концепцію заводу з переробки відходів територіальних громад Кременчуцького району презентував заступник глобинського міського голови Олександр Кочерга. Він показав, як працює такий завод у німецькому місті Бад-Кестріц.
Завод складається з трьох цехів:
Виробляє цей завод:
Цей меморандум мав бути створений у 2021 році. На той час був і інвестор, і були кошти на реалізацію цього проєкту. Потім все відтермінувалося. Зараз в Україні триває повномасштабна війна. Але, за словами Олега Лєдніка, реалізувати цей проєкт планується після 2023 року.
Раніше ми писали, скільки Кременчук заробляє на сортуванні сміття.
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