На сортуванні сміття Кременчук заробив більше півмільйона гривень

Понад півмільйона гривень від реалізації вторинної сировини отримало з початку року “Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство-1628”. Це на 10,5% більше, ніж за минулорічний аналогічний період. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.
Збір вторинної сировини зменшує навантаження на сміттєзвалище на Деївській горі. І значно поліпшує екологію міста. Адже, наприклад, скло і пластик розкладаються близько 1000 років.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер