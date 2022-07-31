На сортуванні сміття Кременчук заробив більше півмільйона гривень

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 263

Це на 10,5% більше, ніж за минулорічний аналогічний період

Понад півмільйона гривень від реалізації вторинної сировини отримало з початку року “Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство-1628”. Це на 10,5% більше, ніж за минулорічний аналогічний період. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.

Збір вторинної сировини зменшує навантаження на сміттєзвалище на Деївській горі. І значно поліпшує екологію міста. Адже, наприклад, скло і пластик розкладаються близько 1000 років.

- На кожному із 191 контейнерних майданчиків міста встановлено по одному окремому контейнеру для пластику, скла та паперу. А також по 1–3 контейнери для збирання змішаних відходів. Всі контейнери закритого типу, щоб сміття не розліталося, - йдеться у повідомленні.